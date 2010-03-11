На основе утвержденного алгоритма необходимо разработать дизайн интерфейса пользователя для системы обмена трафиком. Интерфейс предназначен для использования несколькими категориями пользователей, каждый из которых решает через него свои задачи. Список экранов во вложении. ...
Мелкая графика для игр
Подбор и прорисовка предметов для игры "Спрятанные предметы" (hidden objects), на существующий бэкграунд (фон).
Пример в приложении . На один предоставленный бэкграунд 15 - 20 предметов возможно частично "прикрытые" бэкграундом.10 - 12 бэкграундов
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