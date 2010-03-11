Мелкая графика для игр

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Закрыт6 заявок472 просмотра

Подбор и прорисовка предметов для игры "Спрятанные предметы" (hidden objects), на существующий бэкграунд (фон).

Пример в приложении . На один предоставленный бэкграунд 15 - 20 предметов возможно частично "прикрытые" бэкграундом.10 - 12 бэкграундов

15 лет назад
karpunin
Павел 
53 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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