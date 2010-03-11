Разработка дизайна интерфейса (трафикообменник)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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На основе утвержденного алгоритма необходимо разработать дизайн интерфейса пользователя для системы обмена трафиком.

Интерфейс предназначен для использования несколькими категориями пользователей, каждый из которых решает через него свои задачи. Список экранов во вложении.

Основные пожелания:

- максимальное юзабилити, интерфейс должен быть интуитивно понятен без дополнительных справок и подсказок

- сохранить возможности для введения стилистики и отдельных сквозных элементов дизайна проекта – возможность изменения цветовой гаммы, место для логотипа и т.п.

Обязателен опыт работ в области разработки дизайна интерфейсов, зафиксированный в портфолио.

15 лет назад
Liams
Рико 
58 лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

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