Нужно спроектировать интерфейс сервиса – небольшой текстовой биржи, работающей на Wordpress. В будущем возможно расширение функционала и переход на продвинутый php фреймворк, это нужно учесть при проектировании проекта.

Требования:

1. Опыт в проектировании интерфейсов и примеры работ

2. Знание методологии проектирования, понимание юзабилити

3. Желательно уметь делать не только прототипы в Axure (или аналогах), но и рисовать макет в Фотошопе

4. Навыки работы с Wordpress и понимание логики работы этого движка

5. Готовность сделать небольшое тестовое

Подробности – в личке.

Называйте цены.

Срок – 1 неделя.