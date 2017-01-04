Необходимо сделать дизайн шапки (самую верхнюю часть) для мобильной браузерной игры. Шапка будет состоять из следующего: - Уровень персонажа (игрока) - Полоса опыта игрока (или другой прогресс-бар, который можно реализовать средствами css ...
Спроектировать интерфейс сервиса
Нужно спроектировать интерфейс сервиса – небольшой текстовой биржи, работающей на Wordpress. В будущем возможно расширение функционала и переход на продвинутый php фреймворк, это нужно учесть при проектировании проекта.
Требования:
1. Опыт в проектировании интерфейсов и примеры работ
2. Знание методологии проектирования, понимание юзабилити
3. Желательно уметь делать не только прототипы в Axure (или аналогах), но и рисовать макет в Фотошопе
4. Навыки работы с Wordpress и понимание логики работы этого движка
5. Готовность сделать небольшое тестовое
Подробности – в личке.
Называйте цены.
Срок – 1 неделя.
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