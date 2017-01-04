Спроектировать интерфейс сервиса

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Закрыт3 заявки199 просмотров

Нужно спроектировать интерфейс сервиса – небольшой текстовой биржи, работающей на Wordpress. В будущем возможно расширение функционала и переход на продвинутый php фреймворк, это нужно учесть при проектировании проекта. 

Требования: 

1. Опыт в проектировании интерфейсов и примеры работ 

2. Знание методологии проектирования, понимание юзабилити 

3. Желательно уметь делать не только прототипы в Axure (или аналогах), но и рисовать макет в Фотошопе 

4. Навыки работы с Wordpress и понимание логики работы этого движка 

5. Готовность сделать небольшое тестовое 

Подробности – в личке. 

Называйте цены. 

Срок – 1 неделя. 

PHPWordPress
8 лет назад
jimmy_2
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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