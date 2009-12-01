Стилизация (обновление) дизайна модуля оплаты.

$50
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки400 просмотров
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#1$

Нужно нарисовать дизайн в стиле сайта модуля оплаты.

Текущий дизайн модуля оплаты: http://sms-master.ru/images/smspay.png

Вот в каком стиле нужно отрисовать для сайта ( пример окон на сайте в аяксе) :

http://img188.imageshack.us/img188/5816/mainregajax.jpg

Собственно это конкурс - кто качественней сделает с тем исполнителем и будем работать на постоянной основе. Жду ваших предложений и макетов.

14 лет назад
padulin
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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