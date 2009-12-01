Поробное ТЗ будет приложенно. Нужно сдеалть дизайн + верстку 4х страниц (возможно вместо 4х нужно сделать одну большую, это уже решать дизайнеру). Это будет визард по созданию сайтов, там надо будет выбрать шаблон, добавить тексты страниц, ...
Стилизация (обновление) дизайна модуля оплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн в стиле сайта модуля оплаты.
Текущий дизайн модуля оплаты: http://sms-master.ru/images/smspay.png
Вот в каком стиле нужно отрисовать для сайта ( пример окон на сайте в аяксе) :
http://img188.imageshack.us/img188/5816/mainregajax.jpg
Собственно это конкурс - кто качественней сделает с тем исполнителем и будем работать на постоянной основе. Жду ваших предложений и макетов.
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