Необходим дизайн интерфейса и элементов игры для телефона (Android). Суть игры - убийство инопланетных насекомых. Что потребуется вкратце: 1. главный фон под меню 2. кнопки меню 3. отрисовка персонажей (мультяшные насекомые, около 15шт. + анимация (полет, ползание и т.п.) ...
Юзабилити дизайн + верстка DHTML + JS jquery 4 стр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поробное ТЗ будет приложенно.
Нужно сдеалть дизайн + верстку 4х страниц (возможно вместо 4х нужно сделать одну большую, это уже решать дизайнеру). Это будет визард по созданию сайтов, там надо будет выбрать шаблон, добавить тексты страниц, выбрать домен.
Сделать этот визард надо так, чтобы даже лох смог все понять и создеть себе сайт за 5 минут.
опять-же, веб-2.0, DHTML + jquery
подробное ТЗ будет высланно.
надо будет сверстать все это дело.
желательно посомтреть примеры ваших работ, и для одной работы описание - почему сделанно именно так а не иначе с точки зрения юзабилити
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