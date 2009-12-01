Юзабилити дизайн + верстка DHTML + JS jquery 4 стр

Поробное ТЗ будет приложенно.

Нужно сдеалть дизайн + верстку 4х страниц (возможно вместо 4х нужно сделать одну большую, это уже решать дизайнеру). Это будет визард по созданию сайтов, там надо будет выбрать шаблон, добавить тексты страниц, выбрать домен.

Сделать этот визард надо так, чтобы даже лох смог все понять и создеть себе сайт за 5 минут.

опять-же, веб-2.0, DHTML + jquery

подробное ТЗ будет высланно.

надо будет сверстать все это дело.

желательно посомтреть примеры ваших работ, и для одной работы описание - почему сделанно именно так а не иначе с точки зрения юзабилити