Требуется протестировать мобильное приложение

Если сработаемся - то отдам в работу все страницы проекта. Задача: Есть прототип: [url=https://invis.io/K7H7Q0SUHV9]https://invis.io/K7H7Q0SUHV9[/url] В него внести такие правки: 1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: [url=http://prntscr.com/j7soq3]http://prntscr.com/j7soq3[/url] Точнее блоки в основном есть, но они пустые, например, внутри должны быть посты из ...