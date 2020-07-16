UX/UI Дизайнер На Полную Занятость Удаленно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт20 заявок1026 просмотров

Всем привет!

Мы расширяем штат и ищем себе в команду крутого, дисциплинированного и позитивного дизайнера:),

Работа удалённо 40 часов в неделю без халтуры. 

Все подробности в Zoom.

Требования к кандидатам:

- Знание английского языка(письменный, разговорный)

- Опыт работы не менее 1.5 года

- Крутое портфолио 

- Опыт работы в Sketch app

- Опыт работы в Figma

- Опыт работы с пакетом Adobe

- Неконфликтность

Оставляйте ссылки на свой портфель в заявке(желательно беханс и дрибббл)

Всем хорошего дня

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