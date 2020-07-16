Сделать интерактивную карту поселка, с возможностью при клике на участок - увидеть всплывающее окно с информацией и забронировать его. Сейчас это реализовано вот так https://radosvet23.ru/genplan/ Но в связи с расширением ...
UX/UI Дизайнер На Полную Занятость Удаленно
Всем привет!
Мы расширяем штат и ищем себе в команду крутого, дисциплинированного и позитивного дизайнера:),
Работа удалённо 40 часов в неделю без халтуры.
Все подробности в Zoom.
Требования к кандидатам:
- Знание английского языка(письменный, разговорный)
- Опыт работы не менее 1.5 года
- Крутое портфолио
- Опыт работы в Sketch app
- Опыт работы в Figma
- Опыт работы с пакетом Adobe
- Неконфликтность
Оставляйте ссылки на свой портфель в заявке(желательно беханс и дрибббл)
Всем хорошего дня
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