Изменить иконки в готовом приложении Android

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт5 заявок161 просмотр
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есть приложение в формате apk

но в нем установлены иконки зеленого робота, надо заменить на наши иконки и прислать файл готовый к загрузке в google play

Android
7 лет назад
maratp
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад