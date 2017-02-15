Стикеры появляются в приложении за какие-либо достижения, но не должны мешать игре. Также могут приходить в виде пуш уведомления, когда пользователь долго не заходит. Можно использовать в строке статуса. Доступны при просмотре профайла ...
Нарисовать 4 экрана МП.
Нарисовать 4 новых экрана МП. Стилистика, исходники других экранов есть - надо добить оставшиеся 4 экрана. Ссылка на арххив псд https://drive.google.com/file/d/0B9boWCDqxq_zZEZnUmtTUmRLUG8/view
Во вложении ТЗ на всякий случай, а также то , что должно быть на экранах.
Экран "Профиль"
Пол ? М: Ж
Опыт вождения :
Есть водительские права ? Да : Нет
Есть машина ? Да : Нет
Номер машины :
Номер телефона :
Экран Работа над ошибками
кнопка закладка+индикатор.
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