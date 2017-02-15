Нарисовать 4 экрана МП.

Нарисовать 4 новых экрана МП. Стилистика, исходники других экранов есть - надо добить оставшиеся 4 экрана. Ссылка на арххив псд https://drive.google.com/file/d/0B9boWCDqxq_zZEZnUmtTUmRLUG8/view

Во вложении ТЗ на всякий случай, а также то , что должно быть на экранах.

Экран "Профиль"

Пол ? М: Ж

Опыт вождения :

Есть водительские права ? Да : Нет

Есть машина ? Да : Нет

Номер машины :

Номер телефона :

Экран Работа над ошибками

кнопка закладка+индикатор.