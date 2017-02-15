Нарисовать 4 экрана МП.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен16 заявок199 просмотров

Нарисовать 4 новых экрана МП. Стилистика, исходники других экранов есть - надо добить оставшиеся 4 экрана. Ссылка на арххив псд https://drive.google.com/file/d/0B9boWCDqxq_zZEZnUmtTUmRLUG8/view

Во вложении ТЗ на всякий случай, а также то , что должно быть на экранах.

Экран "Профиль"

Пол ? М: Ж

Опыт вождения :

Есть водительские права ? Да : Нет

Есть машина ? Да : Нет

Номер машины :

Номер телефона :      

Экран Работа над ошибками    

кнопка закладка+индикатор.            

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$45
2 дня
Все ок !
Работал с заказчиком над 2-а проектами, за один оплатил, а за следующий до сих пор нету!

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
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