Нарисовать иконку для приложения под iOS.

$130
Дизайн мобильных приложенийЗавершен17 заявок1876 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$130

Тема приложения связана с работой со школьниками и студентами в образовательном направлении.

Пользователя присылает вопрос по конкретной задаче, мы даем и обосновываем свой ответ.

Название приложения созвучно с "study".

Как пример концепции, мне представляется буква "S" на синем фоне. Общая тема иконки должна быть модной и молодежной.

iOS
2 года назад
Akademza
56 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
Отличное решение, отличная подача, отличная коммуникация! Всё хорошо!
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Алексей
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
Анастасия
25 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
Виктория
19 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
Денис
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
41 отзыв
2 года назад
Кирилл
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
7 отзывов
2 года назад
Оксана
29 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
6 отзывов
2 года назад
Дарья
36 лет
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
Тимофей
23 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
2 года назад
Александр
21 год
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
53 отзыва
2 года назад
Евгения
19 лет
4 года в сервисе
Была
22 дня назад
5 отзывов
2 года назад
Александр
34 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
Яна
23 года
2 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
2 года назад
Вероника
23 года
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
Данил
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
Алексей
23 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
2 года назад
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
Сергей
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад