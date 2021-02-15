Отрисовать более красиво прототип приложения

есть прототип - приложение в гугл плее - витрина по заказу мяса.

сделана на nwicode с готовыми компонентами.

соответственно, по расположению элементов что получилось - то получилось.

в готовом компоненте удалось изменить только часть, но не все. достаточно негибкий компонет, увы.

однако логика работает, приложение протестировано.

НО

выглядит, в целом, бедненько, нестильно.(один розовый фон чего стоит)

и это проблема сейчас.

поэтому нужно:

в рамках данного прототипа, экранов, элементов, отрисовать имеющийся интерфейс,

чтобы выглядело стильно, аккуратно и примерно в стиле сайта.

стиль-минимализм.

приложение это: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.myaso36.app.androidoverview

сайт этот: myaso36 точка ru

далее я планирую на основе вашего стиля создать css и визуально переделать элементы в самом приложении.

примерно обозначьте, пожалуйста, бюджет и сроки на отрисовку.