Нужно разработать анимированную кнопку "Start subscription" для ios приложения, в двух размерах (один для айфон версии, второй для айпад версии) в формате lottie. Желательно, что бы дизайнер знал про дружбу анимированных эффектов с айосом и ...
Отрисовать более красиво прототип приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть прототип - приложение в гугл плее - витрина по заказу мяса.
сделана на nwicode с готовыми компонентами.
соответственно, по расположению элементов что получилось - то получилось.
в готовом компоненте удалось изменить только часть, но не все. достаточно негибкий компонет, увы.
однако логика работает, приложение протестировано.
НО
выглядит, в целом, бедненько, нестильно.(один розовый фон чего стоит)
и это проблема сейчас.
поэтому нужно:
в рамках данного прототипа, экранов, элементов, отрисовать имеющийся интерфейс,
чтобы выглядело стильно, аккуратно и примерно в стиле сайта.
стиль-минимализм.
приложение это: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.myaso36.app.androidoverview
сайт этот: myaso36 точка ru
далее я планирую на основе вашего стиля создать css и визуально переделать элементы в самом приложении.
примерно обозначьте, пожалуйста, бюджет и сроки на отрисовку.
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