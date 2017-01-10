Придумать оформление для системы управленческого учета.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен5 заявок130 просмотров

Необходимо придумать и отрисовать поэлементно оформление и элементы управления для системы управленческого учета.

Все сдаваемые элементы должны быть оптимизированы и готовы к адаптивной верстке.

Количество визуальных элементов:

Количество страниц: 4 (Таблицы)

Виджеты, 8шт: Календарь, таблица отчетов(5 столбцов), главная таблица(6 столбцов), выпадающий список "категории", столбчатая диаграмма(2 столбика), список выбора статусов (Иконки 7позиций), Виджет меню навигации (3 кнопки).

Общее количество позиций иконок: 25

Общее количество кнопок управления: 11

8 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dianasin
Синская 
43 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$300
2 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

dianasin
Синская 
43 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад