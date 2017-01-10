Нарисовать 4 новых экрана МП. Стилистика, исходники других экранов есть - надо добить оставшиеся 4 экрана. Ссылка на арххив псд https://drive.google.com/file/d/0B9boWCDqxq_zZEZnUmtTUmRLUG8/view Во вложении ТЗ на всякий случай, а также то , что должно быть на ...
Придумать оформление для системы управленческого учета.
Необходимо придумать и отрисовать поэлементно оформление и элементы управления для системы управленческого учета.
Все сдаваемые элементы должны быть оптимизированы и готовы к адаптивной верстке.
Количество визуальных элементов:
Количество страниц: 4 (Таблицы)
Виджеты, 8шт: Календарь, таблица отчетов(5 столбцов), главная таблица(6 столбцов), выпадающий список "категории", столбчатая диаграмма(2 столбика), список выбора статусов (Иконки 7позиций), Виджет меню навигации (3 кнопки).
Общее количество позиций иконок: 25
Общее количество кнопок управления: 11
Выбранный исполнитель
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