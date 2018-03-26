Приложение на андроид

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт13 заявок208 просмотров
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доброго времени суток. меня интересует програма на андроид чтото похожее на приложение ..тачку.. или .. блаблакар..  что в плеймаркете скачивают. 

6 лет назад
guest_15250993747306
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад