Необходимо разработать дизайн для демо-версии приложения каршеринга грузовиков, которая будет использоваться для демонстрации инвесторам.

Сейчас нужна только версия для Android, 10-11 экранов, кроме ТЗ есть набор референсов из других приложений ,на которые можно опираться.