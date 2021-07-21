Разработать дизайн мобильного приложения для каршеринга грузовиков.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен40 заявок663 просмотра

Необходимо разработать дизайн для демо-версии приложения каршеринга грузовиков, которая будет использоваться для демонстрации инвесторам.

Сейчас нужна только версия для Android, 10-11 экранов, кроме ТЗ есть набор референсов из других приложений ,на которые можно опираться.

Android
4 года назад
Yahor_Chouchvaga
Егор 
31 год
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4 года назад

Выбранный исполнитель

aspxnoscope
Никита 
26 лет
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2 года назад
4 года назад
$400
14 дней
Отличная работа, вообще без проблем и нареканий. Очень коммуникабельный специалист, работает быстро и хорошо умеет бить задачу на этапы, рекомендую.
Доволен сотрудничеством с Егором. Интересная задача и грамотная коммуникация внутри проекта, рекомендую!

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