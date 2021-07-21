Требуется разработать внешний дизайн мобильных приложений в финансовой тематике. В месяц необходимо создать 7 уникальных дизайнов, которые включают 4-6 баннеров и логотип. Примеры приложений предоставляются по запросу.
Разработать дизайн мобильного приложения для каршеринга грузовиков.
Необходимо разработать дизайн для демо-версии приложения каршеринга грузовиков, которая будет использоваться для демонстрации инвесторам.
Сейчас нужна только версия для Android, 10-11 экранов, кроме ТЗ есть набор референсов из других приложений ,на которые можно опираться.
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