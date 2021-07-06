Создать внешний дизайн мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен22 заявки537 просмотров

Мы разрабатываем мобильные приложения по финансовой тематике на потоке.

В месяц необходимо делать 7 разных внешних дизайнов мобильных приложений.

Внешний дизайн включает в себя 4-6 Баннеров и Логотип

Примеры приложений, которые мы делаем - по запросу.

4 года назад
guest_16249613924886
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitkachuk
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$40
2 дня
Отличный дизайнер, рекомендую. Все красиво и в срок.
Отличный заказчик, чёткая задача, моментальная оплата! Одно удовольствие работать с такими людьми. Рекомендую!

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