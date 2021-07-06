Требуется дизайнер для разработки мобильного приложения Diablo 2 Skill Calculator. Приложение уже реализовано на iOS в виде мокапа. Ожидается работа в тесном сотрудничестве с программистом. Оплата за проект, подробности в ТЗ.
Создать внешний дизайн мобильного приложения
Мы разрабатываем мобильные приложения по финансовой тематике на потоке.
В месяц необходимо делать 7 разных внешних дизайнов мобильных приложений.
Внешний дизайн включает в себя 4-6 Баннеров и Логотип
Примеры приложений, которые мы делаем - по запросу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
Требуется доработка витрины для iOS приложения с учетом актуальных скриншотов. Основная задача – адаптация существующего дизайна под новые графические элементы, как указано в техническом задании. Иконка не требуется.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт4 года назад
- $130
Требуется разработать дизайн и иконку для iOS приложения. Необходимо учесть все детали, указанные в техническом задании. Ожидается креативный подход и внимание к современным трендам в дизайне мобильных приложений.Дизайн мобильных приложений22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется гейм-дизайнер для создания графики мобильной игры. Включает отрисовку иконок, внутренних страниц, персонажей, оружия и логотипа. Референсы: Tank Stars, Top War.Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработка существующего дизайна мобильного приложения криптокошелька. Необходимо добавить функцию работы с платежными картами и внести ряд дополнительных изменений. Подробности будут обсуждены в переписке. В настоящее время приложение является WEB-версией.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
- $400
Требуется 2D-художник для проектировки и создания дизайна мобильных приложений в игре-симуляторе питомца. Необходимы навыки работы в команде, хорошее настроение и фантазия. Оплата до 30 тысяч за задание, возможно долгосрочное сотрудничество. Ищем человека, способного не только рисовать, но и создавать стиль и подбирать цвета.Дизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт4 года назад
- $130
Требуется разработка дизайна мобильных приложений с учетом применения бинауральных ритмов. Важна проработка интерфейса и UX/UI для улучшения пользовательского опыта.Дизайн мобильных приложений17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подготовить кейс мобильного приложения для размещения на платформе Behance. Необходима проработка дизайна и оформление работы в портфолио. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт4 года назад