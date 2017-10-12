Суть самого приложения: первостепенно - учет долгов, расходов (в т.ч. общих оплат в баре и т.д.), второстепенно - учет всех финансов (карт, акций и т.п.) На текущий момент нужно UI/UX дизайн экранов ...
Разработка приложения курьерской доставки для клиентов
Добрый день уважаемые фрилансеры!!!
Нужно сделать проект по городской доставке с точки А в точку Б курьерами . Скажу кратко , в него должны входить :
-Добавление заказа от заказчика с указанием типом товара (выпад меню), информацией о товаре и его количестве, точке на карте A-B (где забрать, куда доставить) , ФИО , тел. номером ,в конце выбор оплаты : банк картой (оплатой через карту) или наложенным , ну и фото товара по желанию
-После принятия условий или деталей заказа указанными клиентом , оповещение их смс и (или) командой в пуш уведомлении приложения что заказ обработан и исполняется .
-После доставки подтверждение заказчиком ,что товар доставлен курьером .
-Админ панель по возможности
Для ios и Андроид
Примеры приложений:
ezyCourier
FastFast
Можно даже сделать их клон и переиначить под мои детали. По сути "наворотов" не нужно , приложение не столь сложное само по себе.
С Вас портфолио господа. На будущее нужен будет фрилансер который имел бы дело с нами в дальнейшем по развитию проекта.
Спасибо! Жду ответа!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайнер с опытом создания дизайна для мобильных приложений android и ios. Необходимо разработать дизайн проект для мобильного приложения с таким набором экранов - заставка - ...Дизайн мобильных приложений17 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать адаптивный дизайн для сайта под разрешение: Мобильный и Планшет Так же можете предложить вариант создания моб. дизайна с нуля Прикреплены все фото что есть, остальные взять с интернета ...Закрытнет даты
- $57
нужен дизайн мобильного приложения,ТЗ в прикрепленном. В будущем возможны доработки за доп платуДизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт7 лет назад
Для развивающей игры детей нужна анимация около 200 объектов. Прикрепляю аналог приложения для понимания но только там в основном статичные объекты а так же тех задание которое нужно.Завершен7 лет назад
Необходимо разработать UI/UX для онлайн-банкинга: 1. Мобильное приложение под iOS и Android, учитывая специфику UX каждой платформы; 2. Веб-интерфейс. Результат необходим в Sketchapp. Функционал вкратце - вход/регистрация, ...Завершен7 лет назад
- $60
Добрый день, требуется разработать дизайн для приложения. ТЗ прикрепляюЗавершен7 лет назад
все стандартно, обычное приложение каких сделали уже с десяток. просто с старыми исполнителями - непонимание. Скидывайте примеры что делали. и пишите у кого какая стандартная цена до 15 экранов.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт8 лет назад
Страница с Лого и название проекта15 Страниц по теме проектаЗавершен8 лет назад
Добрый день! необходимо сделать макет приложения. само приложение уже есть нужен редизайн. примерно 5-6 экранов. Работаю только по пост оплате. Более подробная информация в личной перепискеЗавершен8 лет назад