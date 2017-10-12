Разработка приложения курьерской доставки для клиентов

Добрый день уважаемые фрилансеры!!!

Нужно сделать проект по городской доставке с точки А в точку Б курьерами . Скажу кратко , в него должны входить :

-Добавление заказа от заказчика с указанием типом товара (выпад меню), информацией о товаре и его количестве, точке на карте A-B (где забрать, куда доставить) , ФИО , тел. номером ,в конце выбор оплаты : банк картой (оплатой через карту) или наложенным , ну и фото товара по желанию

-После принятия условий или деталей заказа указанными клиентом , оповещение их смс и (или) командой в пуш уведомлении приложения что заказ обработан и исполняется .

-После доставки подтверждение заказчиком ,что товар доставлен курьером .

-Админ панель по возможности

Для ios и Андроид

Примеры приложений:

ezyCourier

FastFast

Можно даже сделать их клон и переиначить под мои детали. По сути "наворотов" не нужно , приложение не столь сложное само по себе.

С Вас портфолио господа. На будущее нужен будет фрилансер который имел бы дело с нами в дальнейшем по развитию проекта.

Спасибо! Жду ответа!