Спец по Figma и пиксельной графике

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен24 заявки934 просмотра

нужен дизайнер с большим опытом работы в Фигме и пиксельной графике. Необходимо из скриншотов мобильного приложения сделать макет в фигме со 100% соответствием с оригиналом. сразу указывайте Telegram 

Figma
4 года назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

irinakalupina
Ирина 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель. Рекомендую. ⭐⭐⭐⭐⭐
Отличный заказчик: четкое объяснение задачи и оплата в срок.

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