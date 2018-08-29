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UI дизайн мобильного приложения
Требуется UI дизайн для приложения, работающего с дополненной реальностью. Обязательно профильное образование. Присылайте портфолио с дизайном мобильных приложений и укажите программы, в которых вы работаете.
Некоторые детали проекта:
Наше приложение позволяет привязывать элементы дополненной реальности к изображениям. то есть например, наводишь камеру телефона на рисунок/картинку и видишь на экране как над ним появляется что-то еще, виртуальное. например, на визитке может появиться человек, которому принадлежит визитка ; картинка в книжке оживет; над чертежом появится 3д модель этого объекта. Кроме того на экране появятся виртуальные кнопки, нажав на которые можно будет позвонить, отправить э-почту, перейти на сайт.
Мы до начала работы над приложением сделали UI дизайн https://drive.google.com/file/d/14r2cfzIdicG8pZLPq2PhfP5rVRX5Fcvo/view?usp=sharing , но по мере работы начали понимать что он не совсем подходит. то есть по логике работы он еще более менее, но ощущения у пользователя должны быть другими. Кроме того в процессе работы стала немного меняться и логика. поэтому сейчас наша задача - переделать то, что уже понятно как будет работать, и поэтапно дорабатывать UI для того что еще разрабатывается. То есть работать над UI параллельно с работой над приложением.
Здесь можно посмотреть первый вариант редактора сцены, который собрал программист: https://www.youtube.com/watch?v=n8I_MjAhFpU&feature=youtu.be С помощью этого редактора создается сцена, состоящая из медиа элементов. Навигация тут не та, которую мы решили в итоге использовать, но можно понять - что вообще происходит.
А вот тут можно посмотреть наброски того какую мы хотим сделать логику для редактора сцены: https://projects.invisionapp.com/freehand/document/6fQWM4LYk (отсюда мы будем выбирать экраны для тестового задания).Отличие от того варианта дизайна , который мы сделали перед началом работы, в том, что элементы навигации должны поддерживать у пользователя ощущение, что он работает с дополненной реальностью, и в некоторых случаях элементы навигации должны быть наложены на изображение, получаемое с камеры. В старом варианте пользователя “выбрасывало” из допреальности в приложение.
Вот образцы UI, которые могут подкинуть какие-то идеи https://www.evernote.com/l/AA9j6OivAotN9Jc2Z9LHAGE553UKCtwcu00 .
И еще некоторые элементы (и способы применения ) sci-fi UI есть тут https://drive.google.com/open?id=1_Drhi2LWrPRyzQCpaB8w6tgZ6cHuKU9M
Если работа заинтересовала - пришлите эскиз одного из экранов. Мне важно понять ваше видение UI для этого приложения.
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