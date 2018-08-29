Дизайн мобильного приложения для Android

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Закрыт28 заявок315 просмотров

Добрый день.

У нас есть программа для кофеен. Есть дизайн, который создали сами, но он мягко говоря, не очень удачный.

Требуется отрисовать несколько окон. Без анимации, с расчетом на то, что это B2B приложение. Дизайн должен быть легкий, интерфейс понятный.

Android
7 лет назад
alexdanilov
Александр 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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