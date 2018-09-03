UX&UI дизайн web приложения

Спасибо большое за интересную и объемную задачу! Интересно работать когда не только делаешь то что можешь и умеешь, а так же узнаешь для себя какие-то новые моменты, что и получилось у нас в ходе этого проекта. Было очень приятно работать с Вами! Обращайтесь еще, буду рад видеть в числе постоянных клиентов!