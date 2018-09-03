UX&UI дизайн web приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен2 заявки213 просмотров

UX&UI дизайн web приложения

7 лет назад
biganbc
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$1500
60 дней
Владимир не только великолепно выполнил работу, но также вник в проект и смог внести свои совершенно уместные корректировки в проект, которые гармонично вписались с общую концепцию проекта. Владимир показал хороший "глаз", а также неподдельный энтузиазм при реализации проекта, что помогло преодолеть многие проблемные вопросы, на которые у меня не было конкретного ответа. Он сумел некоторые концеатуальные моменты проекта реализовать в жизни и приятно нас удивить. Надеюсь еще поработать вместе. Спасибо
Спасибо большое за интересную и объемную задачу! Интересно работать когда не только делаешь то что можешь и умеешь, а так же узнаешь для себя какие-то новые моменты, что и получилось у нас в ходе этого проекта. Было очень приятно работать с Вами! Обращайтесь еще, буду рад видеть в числе постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад