Дизайнер на проект мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен18 заявок268 просмотров

Добрый день! Ищем дизайнера с хорошим портфолио и приличным опытом в моушен дизайне. Желательно в бекраунде иметь реализованные проекты с примерами анимаций для сайтов/приложений и т.д.

Необходимо с нуля по прототипам отрисовать экраны мобильного приложения, с качественными элементами для дальнейшего анимирования. 

7 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$10
3 дня
Работой довольны. Все получили в договоренные сроки
Спасибо, славно поработали) Был очень большой проект, и мы с ним справились)

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
ТОП-10
Дизайн мобильных приложений