Дизайнер на проект мобильного приложения

Добрый день! Ищем дизайнера с хорошим портфолио и приличным опытом в моушен дизайне. Желательно в бекраунде иметь реализованные проекты с примерами анимаций для сайтов/приложений и т.д.

Необходимо с нуля по прототипам отрисовать экраны мобильного приложения, с качественными элементами для дальнейшего анимирования.