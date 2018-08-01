Фронтенд приложения

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  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка163 просмотра

  Для создания мобильного приложения требуется Frontend разработчик с опытом разработки на React Native + Redux

  Необходимо нарезать прототип нарисованный в Sketch

добавить минимальный дизайн в стиле Material и разработать на его основе приложение на React Native.  

  Обязательным условием использование Redux. Через Redux контролировать состояние приложения, навигацию и прочее.  

Приложение забить экзамплами.

React NativeSketch
7 лет назад
guest_15348681481387
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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