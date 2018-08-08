Дизайн мобильного приложения дисконтной сети

Приложение является смесью приложений UDSGame и Кошелек.

Дизайн должен быть привычен и для пользователей Android, и для iPhone. Учесть возможность показа на планшетах.

Приблизительно 9 разных экранов, которым нужно сделать дизайн.

Подробное ТЗ в личку. В заявке пишите стоимость часа работ и ссылку на портфолио по дизайну мобильных приложений.

Заявки без портфолио, посредников и различных студий не рассматриваю.