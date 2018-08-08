Дизайн мобильного приложения дисконтной сети

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт13 заявок218 просмотров

Приложение является смесью приложений UDSGame и Кошелек.

Дизайн должен быть привычен и для пользователей Android, и для iPhone. Учесть возможность показа на планшетах.

Приблизительно 9 разных экранов, которым нужно сделать дизайн.

Подробное ТЗ в личку. В заявке пишите стоимость часа работ и ссылку на портфолио по дизайну мобильных приложений.

Заявки без портфолио, посредников и различных студий не рассматриваю.

Android
7 лет назад
card34
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров