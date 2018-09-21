Дизайн мобильного приложения на базе AR

Ведущий сервис в сфере фотопечати хотел бы решить следующую серьезную проблему клиентов с помощью мобильного приложения с AR.Проблема. Невозможно эффективно решить, будет ли выбранный продукт вписываться в домашний интерьер.Решение: мобильное приложение на базе AR для предварительного просмотра продуктов на стене.Текущее состояние: у нас есть демо-версия с хорошим UX.Дизайн: 10 экрановПодробное описание будет предоставлено по запросу.