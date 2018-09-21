Дизайн мобильного приложения на базе AR

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен3 заявки298 просмотров

Ведущий сервис в сфере фотопечати хотел бы решить следующую серьезную проблему клиентов с помощью мобильного приложения с AR.Проблема. Невозможно эффективно решить, будет ли выбранный продукт вписываться в домашний интерьер.Решение: мобильное приложение на базе AR для предварительного просмотра продуктов на стене.Текущее состояние: у нас есть демо-версия с хорошим UX.Дизайн: 10 экрановПодробное описание будет предоставлено по запросу.

7 лет назад
socsearcher
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 дней назад
7 лет назад
$3000
14 дней
Мария отлично справилась с проектом, все уточнения и пожелания были учтены, результат на высшем уровне, без сомнения, рекомендую к сотрудничеству!
Как и в прошлый раз, было очень приятно работать с Дмитрием. Рекомендую к сотрудничеству, как очень знающего и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 дней назад
7 лет назад