Создать файлы для электронной книги: epub, mobi, fb2.

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Нужно конвертировать печатный макет pdf (doc) в файлы для электронной книги: epub, mobi, fb2. 

Исходники - сверстанный для печати PDF (336 страниц, для понимания структуры) и отдельно иллюстрации TIF и текст DOC.

https://fex.net/693301149688?fileId=707999722

Программы для автоматической конвертации делают это коряво.

7 лет назад
edkiev
Рим 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров