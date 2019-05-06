Сделать дизайн-макет приложения массового пользования "Бомбила"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен30 заявок688 просмотров

агалогично Uber или GetT, только будут все авто подряд включая гнилые жигули, и приниматься будет к оплате  BarterCoin

бюдежт $100, оплата только в BarterCoin, а оттуда сами выводите в кеш через онлайн-бакномат

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

krasilnikoval_
Елизавета 
22 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$104
42 дня
Escrow
Елизавета СУПЕР ПРОФИ!!!! ТАКОЕ СДЕЛАЛА! ищите приложение Бомбила скоро в своих смартфонах
Приятно работать вместе! Всегда были на связи, понятно объясняли задачу, в плане оплаты не обидели)

Заявки фрилансеров

krasilnikoval_
Елизавета 
22 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад