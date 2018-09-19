Дизайн приложения

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Завершен1 заявка186 просмотров

Нужно нарисовать 80 животных и 5 иконок для кнопок. Сделать нарезки из 5 картинок для пазла.  

7 лет назад
Saladinov
32 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$500
10 дней
Рекомендую, отличный дизайнер! С работой справился отлично!
Исмаил отличный заказчик! Четко поставлена задача, человек знает, что хочет получить в итоге, это очень облегчает работу. Заказчик приятен в общении, оплата последовала незамедлительно после утверждения проекта. Рекомендую всем, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vikeng1994
Викентий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад