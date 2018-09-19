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Дизайн приложения
Нужно нарисовать 80 животных и 5 иконок для кнопок. Сделать нарезки из 5 картинок для пазла.
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