Дизайн этикетки для упаковки продукта

# 1 — $ 60

Нужно придумать дизайн этикетки для жидких гуминовых удобрений.

Этикетка будет клеится на бутылку округлой формы. Этикетка должна быть разделена на две части , сам дизайн и текст (как правило с зади ) . Размеры этикетки 52 мм х 222 мм 60 %- картинка, 40% -текст с зади + место для даты изготовления

На этикетки должен быть логотип (прилагаю), несколько медалей (их нет найти в интернете), картинка с овощами и фруктами.

Дизайн должен быть в кривых кривых CorelDraw с возможностью редактирования текста (шрифты прилагать обязательно )

Подробное ТЗс необходимыми текстами для этикетки в прикрепленном файле.