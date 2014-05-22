Дизайн этикетки для упаковки продукта

$60
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки938 просмотров
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#1$60

Нужно придумать дизайн этикетки для жидких гуминовых удобрений.

Этикетка будет клеится на бутылку округлой формы. Этикетка должна быть разделена на две части , сам дизайн и текст (как правило с зади ) . Размеры этикетки 52 мм х 222 мм 60 %- картинка, 40% -текст с зади + место для даты изготовления

На этикетки должен быть логотип (прилагаю), несколько медалей (их нет найти в интернете), картинка с овощами и фруктами.

Дизайн должен быть в кривых кривых CorelDraw с возможностью редактирования текста (шрифты прилагать обязательно )

Подробное ТЗс необходимыми текстами для этикетки в прикрепленном файле.

10 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
#1
С Вячеславом приятно работать, он первый откликнулся на конкурс и сразу понял что необходимо сделать, всегда на связи, но и подкупило то что он заранее выслал готовый проект на почту до завершения конкурса, вообщем остались все довольны его работой. Всем советую ответственный дизайнер.
Отличный заказчик, приятно работать,100% доверие!
Заявки фрилансеров
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
#1
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