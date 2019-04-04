Дизайн редактируемого шаблона абонемента на музыкальные занятия

Нужно сделать дизайн абонемента на музыкальные занятия с возможностью редактирования в зависимости от направления (вокал, электрогитара, акустическая гитара, фортепиано, ударные, бас-гитара) и номинала абоменета. Размер А6 (под печать). 2 стороны: 1 сторона - лого компании, надпись музыкальная студия, далее АБОНЕМЕНТ НА 5 (10, редактируемый, либо оставить поле для заполнения) )занятий по (ЭЛЕКТРОГИТАРА, ВОКАЛ, ФОРТЕПИАНО, БАС-ГИТАРА, АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА - редактируемый), крупно в углу размер выгоды (либо поле для выгоды).

Обратная сторона -таблица -пустые ячейки для гашения занятия печатью

Внизу срок действия абонемента с-----по------

Телефон для записи на занятия

Правила использования абонемента:

Записаться на занятие возможно исходя из текущего расписания музыкальной студии в период всего действия абонемента.

В случае неявки на занятие, стоимость одного занятия сгорает. Абонемент не может быть использован по окончанию срока действия. В случае, если занятие не может состояться по вине студии, ученику предоставляется дополнительное бесплатное занятия к действующему абонементу.