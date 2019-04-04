Нужно немного исправить визитки, Добавить адрес, все телефоны с +7 , слова "сайт- большой буквы Сайт" , номер офиса и одну визитку поменять фио Стоимость
Дизайн редактируемого шаблона абонемента на музыкальные занятия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн абонемента на музыкальные занятия с возможностью редактирования в зависимости от направления (вокал, электрогитара, акустическая гитара, фортепиано, ударные, бас-гитара) и номинала абоменета. Размер А6 (под печать). 2 стороны: 1 сторона - лого компании, надпись музыкальная студия, далее АБОНЕМЕНТ НА 5 (10, редактируемый, либо оставить поле для заполнения) )занятий по (ЭЛЕКТРОГИТАРА, ВОКАЛ, ФОРТЕПИАНО, БАС-ГИТАРА, АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА - редактируемый), крупно в углу размер выгоды (либо поле для выгоды).
Обратная сторона -таблица -пустые ячейки для гашения занятия печатью
Внизу срок действия абонемента с-----по------
Телефон для записи на занятия
Правила использования абонемента:
Записаться на занятие возможно исходя из текущего расписания музыкальной студии в период всего действия абонемента.
В случае неявки на занятие, стоимость одного занятия сгорает. Абонемент не может быть использован по окончанию срока действия. В случае, если занятие не может состояться по вине студии, ученику предоставляется дополнительное бесплатное занятия к действующему абонементу.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно разработать этикетки для торговой марки индивидуальных антисептиков для рук. Упаковка - пластиковые прозрачные флаконы с распылителями, объемом 50 мл и 100 мл; материал этикетки - самоклейка; печать - полноцвет. Дизайн этикеток должен быть простым, ...Завершен4 года назад
Разработка шаблона фотокнигиЗавершен5 лет назад
Требуется разработать макет коммерческого предложения базе фирменного стиляЗавершен5 лет назад
Нужно сделать макет для свадебной фотокниги 15 разворотов . Размер 25см*25см Фотографии обработаны . Оплата 50 руб- за разворот Образец фотокниги здесь https://www.zumofoto.ru/ivan-i-marioДизайн продукции11 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Мне нужно нарисовать визитку. Визитка полиграфии. Называется "листок", смысл в том, что нужно написать ЛИС (перевёрнутая "Т", будто отвалилась) ОК. И рядом картинку лисёнка, нарисованную, который одной лапой показывает два пальца (ОК)! В общем должно ...Закрытнет даты
брошюра ресторана для участия в выставке свадебного сервиса. информацию подать в инфографике.Дизайн продукции16 заявокЗакрыт5 лет назад
Краткое ТЗ: Необходимо подготовить дизайн этикетки для товара - биодобавка для животных, примерный стиль - https://monosnap.com/file/qm3k28niOE3OTuwQcC5OfBsIphYsg0 Отдельно дизайн для этикетки и отдельно для упаковки. Оплата 60WMZ или Приват Срок - 3 дня с учетом всех доработокДизайн продукции18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
20 страниц / 10 листов с гимнастками в красивых костюмах ч/б. А5 формат, картинки - гимнастки девочки/девушки до 14 лет Обложка - 1 сторона цветная картинка с гимнасткой "Юная гимнастка"Завершен5 лет назад
Необходимо изготовить дизайн брошюры с наиболее популярными товарами сервиса доставки суши и пиццы. Дизайн нужно выполнить в стиле готового брендбука. Брендбук, фото товаров предоставим. ТЗ при необходимости тоже составим, под конкретного исполнителя. Брошюра, которую имеем ввиду, ...Завершен5 лет назад