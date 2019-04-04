Дизайн редактируемого шаблона абонемента на музыкальные занятия

Дизайн продукцииЗавершен12 заявок862 просмотра
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Нужно сделать дизайн абонемента на музыкальные занятия с возможностью редактирования в зависимости от направления (вокал, электрогитара, акустическая гитара, фортепиано, ударные, бас-гитара) и номинала абоменета. Размер А6 (под печать).  2 стороны: 1 сторона - лого компании, надпись музыкальная студия, далее АБОНЕМЕНТ НА 5 (10, редактируемый, либо оставить поле для заполнения) )занятий по (ЭЛЕКТРОГИТАРА,  ВОКАЛ, ФОРТЕПИАНО, БАС-ГИТАРА, АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА - редактируемый), крупно в углу размер выгоды (либо поле для выгоды).

Обратная сторона -таблица  -пустые ячейки для гашения занятия печатью

Внизу срок действия абонемента с-----по------

Телефон для записи на занятия 

Правила использования абонемента:

Записаться на занятие возможно исходя из текущего расписания музыкальной студии в период всего действия абонемента. 

В случае неявки на занятие, стоимость одного занятия сгорает. Абонемент не может быть использован по окончанию срока действия. В случае, если занятие не может состояться по вине студии, ученику предоставляется дополнительное бесплатное занятия к действующему абонементу. 

5 лет назад
DarkAffairs
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
5 лет назад
$15
1 день
Остались самые положительные впечатления от работы с Ольгой. Изначально я хотела очень строгий дизайн, но Ольга предложила свой вариант, достаточно яркий и красочный, и это было именно то, что нам было нужно, броско и стильно одновременно. У Ольги, можно сказать, профессиональное чутье!
Интересное задание, своевременная оплата, спасибо за заказ )
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