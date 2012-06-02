Пожалуйста, сразу указывайте стоимость на которую можно будет ориентироваться (будем считать ее предварительной, может измениться в процессе обсуждения) Необходимы следующие пункты: 1. Фирменный персонаж 2. Название 3. ...
Дизайн упаковки (кукуруза)
Нужно внести изменения в PSD (ai) макет упаковки
ЧТО БЫЛО http://narod.ru/disk/55343672001.a9ed6a4ead76ebb3948b1d37dfe0b593/el_gusto_OLD.zip.html
ЧТО НУЖНО http://narod.ru/disk/55341012001.9e60e13e4e7e4ea1a21f34faba431577/el_gusto_NEW.ZIP.html
срок 1-2 дня
предложения по цене и срокам пишите в проекте
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