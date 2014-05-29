Дизайн вывески и меню

Дизайн продукцииЗавершен17 заявок194 просмотра
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Доброго время суток !

Интересует дизайн вывески и меню.

Название заведение "Флинт" - тот, который пират. Стиль - морская тема, пираты.

Вывеска. ширина стены, на которой будет размещена вывеска10 м. высота 1,10 материал стены дерево. не нужно, что-то супер оригинальное. простое и привлекающие внимание.

Меню, нужен дизайн первой страницы и типовой остальных. Не нужно никаких изысков. Самый простой вариант, который приходит в голову - подложка в виде старой карты сокровищ.

Имеет значение цена- качество, сроки не важны (в разумных пределах)

10 лет назад
funtik007
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$40
2 дня
работа сделана вовремя, с первого раза понял, что нужно. Результатом очень довольны. Рекомендую !
Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!
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