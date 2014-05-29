Доброго время суток !

Интересует дизайн вывески и меню.

Название заведение "Флинт" - тот, который пират. Стиль - морская тема, пираты.

Вывеска. ширина стены, на которой будет размещена вывеска10 м. высота 1,10 материал стены дерево. не нужно, что-то супер оригинальное. простое и привлекающие внимание.

Меню, нужен дизайн первой страницы и типовой остальных. Не нужно никаких изысков. Самый простой вариант, который приходит в голову - подложка в виде старой карты сокровищ.

Имеет значение цена- качество, сроки не важны (в разумных пределах)