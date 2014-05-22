Сделать обложку для упаковки товара

Дизайн продукцииЗавершен15 заявок239 просмотров
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Необходимо разработать обложку для упаковки товара.

Лицевая часть - название товара + фото. Боковые части название бренда. Задняя часть пару фото + краткое описание.

Исполнители только с Украины

10 лет назад
Wolflikker
Роман 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$30
1 день
Анатолий отлично выполнил работу. Согласно ТЗ все сделано четко. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую!
Роман отличный заказчик, который знает что хочет получить в итоге. Сотрудничеством доволен!!!
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