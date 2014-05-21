Требуется обрезать фотографии, 3 штуки. Вырезать людей, так чтобы они были на прозрачном фоне. Работа не сложная, надо сделать качественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформить прайс в формате pdf, половина оформления нужно будет взять с макета сайта(psd)+ свое оформление. В архиве изображения и прайс. Макет сайта скину после выбора исполнителя.
Оплата вебмани, яндекс деньги. Срок - нужен готовый вариант к среде - к утру.
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