Обрезать фото

Дизайн продукцииЗавершен4 заявки178 просмотров
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Требуется обрезать фотографии, 3 штуки. Вырезать людей, так чтобы они были на прозрачном фоне.

Работа не сложная, надо сделать качественно.

10 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Очень оперативно. уже не первый раз сотрудничаем. спасибо.
Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстро оплатил. Рекомендую!
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