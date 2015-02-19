Дизайн серии печатных баннеров

$160
Дизайн продукцииЗавершен8 заявок249 просмотров
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Всего десять картинок для брендмауэров, которые находятся в коттеджном посёлке.

6 разных плакатов о счастье, доме, дружбе…

2 х 3 метра (альбомная ориентация), яркие, которые украсят поселок в любое время года. Подложка- виды загородной жизни. Сверху известное изречение (они приведены ниже). Слева ставим человека/людей (из фотобанка - надо искать), который подходит к данному изречению. Сезоны на подложке могут быть разными - от зимы до лета (некоторые фотографии из приложенных к проекту можно попробовать использовать, какие-то взять из фотобанка).

4 плаката порицательного характера: (фотографии на подложку есть, но их надо вытянуть по чёткости, качество кинокадров не очень хорошее, но нужны именно эти картинки) 2 х 3 метра (альбомная ориентация)

а) Мордюкова из "Бриллиантовой руки", справа от неё плакат «Они - позор нашего ТСЖ!», титул картинки «А если не будут платить - отключим газ!»

б) Лёня Голубков и брат сидят за столом (из рекламы МММ, но без самой надписи МММ). Титул картинки: «Халявщик ты, Лёнька!» Низ картинки: «Я не халявщик! Я - партнёр ТСЖ»

в) Картинка внутри автобуса с ярким знаком в середине "перечёркнутый заяц". Титул картинки: «Хочешь ехать с нами дальше?», низ картинки: «Заплати за "проезд!"»

г) Картинка из фильма «12 стульев». Титул картинки: «А можно так — утром блага ТСЖ, а вечером деньги?». Низ картинки: «Можно... но деньги вперёд!»

Внизу каждой картинки нижним колонтитулом на белой тонкой плашке написано Товарищество собственников жилья «*****»

Изречения для 6 разных плакатов о счастье, доме, дружбе:

- Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение. Спиноза

- Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь. М. Монтень

- Жизнь прекрасна, когда творишь её сам. Софи Марсо

- Как хорошо жить в доме, где каждый знает, как выразить другому свою любовь. Гэри Чепмен

- Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Сократ

- Ребёнок – зеркало поступков родителей. Иоганн Генрих Песталоцци

* все имена цитируемых лиц пишем курсивом

10 лет назад
swift2011
Глеб 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$150
2 дня
Анатолий прекрасно понимает, что от него нужно, оперативно осуществляет обратную связь, чётко и качественно выполняет работу.
Всегда приятно поработать с хорошим заказчиком... РЕКОМЕНДУЮ
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