Макетирование - вырезать и склеить картонный короб

Нужно сделать макет баннера 2 * 3 м Срочно! Материал предоставим. Ждем Ваши предложения. Заявки принимаем только от жителей Украины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн катонной прямоугольной коробки. Нужно распечатать на цветном принтере, вырезать и склеить аккуратно коробку. Так, чтобы в нее потом можно было засыпать содержимое (овсяную кашу).
Территориально - Москва.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
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