Макетирование - вырезать и склеить картонный короб

Дизайн продукцииЗакрытнет заявок177 просмотров
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Есть готовый дизайн катонной прямоугольной коробки. Нужно распечатать на цветном принтере, вырезать и склеить аккуратно коробку. Так, чтобы в нее потом можно было засыпать содержимое (овсяную кашу).

Территориально - Москва.

Жду ваших предложений по цене и срокам.

12 лет назад
nikita_1983g
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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