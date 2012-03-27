Макетирование - вырезать и склеить картонный короб

Есть готовый дизайн катонной прямоугольной коробки. Нужно распечатать на цветном принтере, вырезать и склеить аккуратно коробку. Так, чтобы в нее потом можно было засыпать содержимое (овсяную кашу).

Территориально - Москва.

Жду ваших предложений по цене и срокам.