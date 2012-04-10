Разработать дизайн упаковки для шунгита

Нужно нарисовать дизайн для джерси, Тз прикреплено в нем рассказано все подробно. Связь по icq 293899 или пишите сюда
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Здравствуйте, ув. Дизайнеры!
Необходимо создать дизайн упаковки для "Шунгит для очистки воды".
Что такое шунгит смотрите здесь: http://karelshungit.com/21-shungitovaja-kroshka-1.html
Страница товара: http://karelshungit.com/21-shungitovaja-kroshka.html
Описание на упаковку:
Шунгит для очистки воды
Состав: шунгит Зажогинского месторождения (республика Карелия), фракция 5-10 мм. Электропроводный.
Вес: 500г
Способ применения.
0,5 кг шунгита используется для приготовления 5 литров воды.
Для того, что бы приготовить шунгитовую воду необходимо:
1. Вскрыть упаковку и высыпать крошку в широкую емкость. Используйте стеклянную или эмалированную посуду.
2. Камни необходимо промыть в проточной воде в течение 10 минут, тщательно перетирая руками.
3. Подготовьте емкость, для настоя воды из расчета 100 грамм шунгита на 1 литр воды.
4. Засыпьте шунгит в емкость и залейте водой.
5. Воду можно пить на четвертые сутки. Первые сутки вода будет мутной от шунгита. Это мельчайшие частицы шунгита поднимутся и будут очищать воду. На вторые сутки все видимые частицы осядут вместе с тяжелыми примесями. На третьи сутки вода полностью очистится и структурируется.
6. Слейте 2/3 воды в другую емкость. Эту воду можно пить. Остальную 1/3 воды пить не рекомендуется.
Не реже чем 1 раз в 2 месяца рекомендуется извлекать шунгит из емкости и просушивать его.
Срок использования: 6 мес.
Производитель: ООО «Карелшунгит» адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Б.Смоленский д.12, лит.В, пом.2Н. тел.: 8-812-935-57-55
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