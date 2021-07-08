Нарисовать меню для кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен31 заявка1206 просмотров

Нужно сделать меню для кафе пример того что нужно нарисовать можно увидеть на скрине. Так как это не сложная работа, по этому думаю и стоимость будет не большой) Весь перечень, что входит в меню, скину тому кто возьмётся!

4 года назад
guest_16191708844847
4 года в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

bandukovvv
Павел 
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2 года назад
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Советую всем данного человека! Работы выполнил очень быстро и качественно, а самое главное дёшево! Хороший дизайнер, советую всем!
Рекомендую данного заказчика, всегда был на связи, корректировал недочёты. Приятно было работать🤟

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