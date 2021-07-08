Требуется разработать дизайн наклеек на тару для линии продукции мёда, включая варианты: разнотравье, цветочный, липовый и лесное разнотравье. Примеры дизайна будут предоставлены для ориентира.
Нарисовать меню для кафе
Нужно сделать меню для кафе пример того что нужно нарисовать можно увидеть на скрине. Так как это не сложная работа, по этому думаю и стоимость будет не большой) Весь перечень, что входит в меню, скину тому кто возьмётся!
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