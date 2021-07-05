Требуется разработать логотип с 3 вариантами компоновки на основе предоставленного скрина в растровом и векторном форматах. Шрифт OpenSansExtraBold, желтый цвет #ffc11e. Также необходимо создать макет двусторонней визитки (90*50) с перечнем услуг на лицевой стороне и контактами на оборотной. Основные цвета: белый, черный и желтый.