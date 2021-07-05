Необходимо сделать проект наклеек на тару для мёда

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок597 просмотров

Наклейки на тару на линию продукции мёда (разнотравье, цветочный, липовый, лесное разнотравье варианты прилогаю что то  похожее

4 года назад
guest_15823706402488
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
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Была
12 часов назад
4 года назад
$5
2 дня
Большое спасибо Анастасии, заказ выполнен на отлично в кратчайшие сроки, профессионально и качественно!!! Анастасия успехов вам и продолжайте в том же духе!!!
Спасибо большое за доверие и что дали шанс. Отличный заказчик, т.к. задача поставлена четко и ясно с референсами , что упростило выполнение работы. Оплата быстрая. Рекомендую к сотрудничеству.

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