Нуждаюсь в разработки листовки

Большое спасибо, Соловецкая Алиция (alissia-S) ! Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в установленные сроки! Требуемый результат был достигнут с первого раза. Помимо всего прочего Соловецкая Алиция (alissia-S) отвечал на все вопросы, возникшие в ходе ознакомления с проделанной работой. Постоянно была на связи. Рекомендую! Спасибо. Всем рекомендую и сам буду обращаться. Ну и подводя итог: Качество исполнения : 10+ баллов Профессионализм : 10+ баллов Стоимость : 10+ баллов Контактность : 10+ баллов Сроки : 10+ баллов