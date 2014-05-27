Доброго время суток ! Интересует дизайн вывески и меню. Название заведение "Флинт" - тот, который пират. Стиль - морская тема, пираты. Вывеска. ширина стены, на которой будет размещена вывеска10 м. высота 1,10 материал стены дерево. не нужно, что-то ...
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Нуждаюсь в разработки листовки задание в приложение от вас сроки и бюджет
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