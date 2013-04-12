Нужно создать обложку для книги

Необходимо разработать дизайн обложки для книги, которая готовится к изданию. Предварительный вариант вышлю отдельно.

Главная идея передней части обложки — показать, что эта книга сможет помочь людям разрушить их предубеждения в теме интeрнет и начать успешно зарабатывать там.

В задней части обложки информация об авторах с их фото, логотипы ведущих компаний, которые одобрили книгу, штрих-код EAN.