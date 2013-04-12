Нужно создать обложку для книги

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка128 просмотров

Необходимо разработать дизайн обложки для книги, которая готовится к изданию. Предварительный вариант вышлю отдельно.

Главная идея передней части обложки — показать, что эта книга сможет помочь людям разрушить их предубеждения в теме интeрнет и начать успешно зарабатывать там.

В задней части обложки информация об авторах с их фото, логотипы ведущих компаний, которые одобрили книгу, штрих-код EAN.

12 лет назад
cryptoniko
Руслан 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня
Елена отлично справилась — в сжатые сроки смогла придумать и оформить удачное графическое воплощение идеи авторов. Обложка получилась легкой и не перегруженной, а идея легко улавливается. Спасибо за работу!
Спасибо, Руслан, за интересный проект! Было приятно вести беседу с Вами, буду рада, если сможем вновь вместе поработать! Проект оплачен моментально, ТЗ четко сформулировано. Мои искренние рекомендации для других фрилансеров!!!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Фенарт

    $1000

    Большое количество населения в мире интересуется практиками, помогающими улучшить здоровье и гармонизировать жизнь в согласии с собой и обществом. Среди таких практик особой популярностью пользуется Фен-Шуй. Применение Фен-Шуй обычно связано с участием профессионала, обладающего ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн диплома (победителям конкурса)

    Требуется разработать, нарисовать и подготовить к печати макет диплома. Диплом вручается лауреатам профессиональной медицинской премии. Предоставляю текст, #-коды нужных цветов и лого организатора, эти элементы обязательно должны быть использованы, остальное - Ваша творческая ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать обложки и 3D-коробки для курсов

    Есть несколько курсов, для которых нужно создать обложки и коробки. Современном виде с 3д визуализацией и т.д. 1. Первая обложка: Надпись: ВЕБИНАР На поводке у страхов мимо цели: как растворить мешающие ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет упаковки (кукуруза)

    Макет упаковки (кукуруза) Нужно перерисовать макет упаковки и сохранить в двух форматах – psd и ai (как минимум два слоя – шрифты и картинки) и сделать два варианта в векторе и растре ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет рекламы

    $30

    Нужен макет постера 60 см по ширине Набросок прилагаю — надо сделать все тоже самое ни чего не меняя Исходное изображение имеется и логотип Формат TIFF, CMYK, 300dpi

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Упаковка для детского мыла

    Детское мыло "СОНЕЧКО" для самых маленьких в экономной упаковке, 4 шт. по 70 г. Материал упаковки: жемчужная (BOPP 30 PERL + BOPP 20 MAT) Способ печати: флексографическая печать Раскрой есть, текст будет ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн конверта / обложки кросс-проекта

    $30

    Необходимо сделать обложку для конверта кросс-проекта. Обложка представляет из себя листовку формата А5, которая вкладывается в прозрачный конверт. Текст обложки: "Весенний сундучок" Апрель 2013 Доставляется по коттеджным поселкам ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо разработать дизайн визитки

    $16

    Необходимо разработать дизайн визитки для интернет-магазина автозапчастей на коммерческий транспорт. Нужен интересный дизайн, несущий максимальную информацию и рекламу компании. Текст, который должен присутствовать на визитке указан в приложении. Максимальный бюджет за шаблон - 500 руб.

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн наклеек

    $50

    Требуется сделать три наклейки одинакового дизайна с грамотным подбором цветов. Каждая наклейка для отдельной поверхности белой, серой и черной. Без градиентов и теней, только сплошные цвета, так как печать будет трафаретная. Размер 15x50мм. Не более ...

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад