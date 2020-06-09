Реализовать дизайн документа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрытнет заявок189 просмотров

Есть документ на 6 страниц, ссылка ниже:

https://docs.google.com/document/d/1dwudrk-wyWIhw0xDyUGEmE4WyWfyXqxdYF97p1_WoGI/edit

Необходимо его оформить, придумать дизайн использую в основе цвета красный (#с00000), черный (#000000), белый (#ffffff), остальные на ваше усмотрение. Плюс с моей стороны будут фотографии, логотипы.

5 лет назад
ValeriyMaz
Валерий 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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