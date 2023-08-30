Сделать визитку

Дизайн продукцииЗавершен1 заявка8 просмотров
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сделать дизайн-проект двухсторонней визитки

чтобы отдать в типографию распечатать

текст на первой стороне (помимо текста нужно не главным шрифтом написать название компании Adam&Sam brothers repair)

Handyman

- appliance repair

- electrician

- plumbing

- installation

на второй стороне визитки

- HVAC - Heating & Air Conditioning

- installation/services

должна быть иллюстрация или фото тематическое тому чем мы занимаемся

ориентация визитки вертикальная

ссылку на пример визитки прилагаю

https://ru.freepik.com/free-vector/linear-minimalist-house-repair-handyman-services-instagram-story-template_37832523.htm#page=31&query=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&position=33&from_view=keyword&track=ais

4 месяца назад
alikkarakol
32 годаКиргизия
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 месяца назад
$15
5 дней
UAH
визитку сделали профессионально, я доволен. рад что с первого раза удалось попасть к мастеру своего дела Обязательно обращусь еще, буду тестировать различные виды визиток
Спасибо за интересный проект. Буду рад продолжению сотрудничества. Хороших Вам продаж!
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