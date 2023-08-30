Сделать визитку

Нужно календарь настенный собрать из готовых фото хорошего качества. Сроки на предоставление первых результатов сжатые. Нужно до 24 августа показать первые результаты, что бы успеть к знаковому событию компании. Далее можно в спокойном темпе доделать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сделать дизайн-проект двухсторонней визитки
чтобы отдать в типографию распечатать
текст на первой стороне (помимо текста нужно не главным шрифтом написать название компании Adam&Sam brothers repair)
Handyman
- appliance repair
- electrician
- plumbing
- installation
на второй стороне визитки
- HVAC - Heating & Air Conditioning
- installation/services
должна быть иллюстрация или фото тематическое тому чем мы занимаемся
ориентация визитки вертикальная
ссылку на пример визитки прилагаю
https://ru.freepik.com/free-vector/linear-minimalist-house-repair-handyman-services-instagram-story-template_37832523.htm#page=31&query=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&position=33&from_view=keyword&track=ais
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