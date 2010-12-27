Требуется дизайнер для новых проектов

Крупная торговая компания, 10 лет на рынке упаковки и расходных материалов - приглашает на работу: Дизайнера Требования: •Возраст 23-35 лет; •Образование неполное высшее, высшее (желательно профильное); •Опыт работы от 2 лет (желательно рынок упаковки и расходных материалов - дизайн упаковки); •ПК: ...
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Добрый день!
Компании "Вельд" ищет дизайнера-фрилансера.
В следующем году у нас будет много новых проектов, в связи с этим нужны дизайнеры для разработки общего концепта, этикетки, упаковки, линейки и т.д.
Для участия в тендере просьба присылать Ваши портфолио и прайсы по электронному адресу: [email protected]
Спасибо!
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