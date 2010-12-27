Требуется дизайнер для новых проектов

Добрый день!

Компании "Вельд" ищет дизайнера-фрилансера.

В следующем году у нас будет много новых проектов, в связи с этим нужны дизайнеры для разработки общего концепта, этикетки, упаковки, линейки и т.д.

Для участия в тендере просьба присылать Ваши портфолио и прайсы по электронному адресу: [email protected]

Спасибо!