Требуется дизайнер для новых проектов

Дизайн продукцииЗакрыт25 заявок529 просмотров
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Добрый день!

Компании "Вельд" ищет дизайнера-фрилансера.

В следующем году у нас будет много новых проектов, в связи с этим нужны дизайнеры для разработки общего концепта, этикетки, упаковки, линейки и т.д.

Для участия в тендере просьба присылать Ваши портфолио и прайсы по электронному адресу: [email protected]

Спасибо!

13 лет назад
eldinael
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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