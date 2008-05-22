Необходимо разработать макет дизайна этикетки для аюрведической продукции. Победитель будет разрабатывать на основе этого макета дизайн нескольких линий продукции.
Упаковка для йогурта
Вот такого решили выбрать победителя.
Победитель конкурса
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