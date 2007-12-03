Заменить английский текст на русский. Quark Expres

$50
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки283 просмотра
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Дано три страницы с текстом в формате Quark Express 6.10, а также их русский перевод в формате MS Word.

Задача: заменить английский текст на русский в файлах Quark

Конечный срок: 03/12/07 13:00

Бюджет: 400 Яндексрублей или ч-з Приват24

Предложения оставляйте в комментариях к проекту.

16 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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