Дизайн 2-х лендингов

Я понимаю, что у человека могут быть проблемы! Но когда свои проблемы человек пытается решить за счет других - этого я не приемлю. В общем, исполнитель пропал после предоплаты. СОТРУДНИЧЕСТВО С НИМ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ... Предлагаю администрации забанить, как минимум, его аккаунт