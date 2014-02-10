Здравствуйте. нужен дизайнер на бюджетный проект по авто сайту. Бюджет на проект не большой. Будем его согласовывать с будущим претендентом. Работу начинать нужно уже на выходных.
Дизайн 2-х лендингов
Нужно отрисовать 2 лендинга
Задание в ТЗ прилагаю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Для двух манипуляторов (daewoo и hyundai) надо сделать 2 схематических рисунка, по которым можно будет видеть габариты машин. Рисунки можно делать как в цвете, так и черно-белые. На каждом рисунке должна быть (схематично) изображена машина ...Закрыт11 лет назад
- $10
Имеется картинка для рекламы в Директе: http://76s.ru/banner.jpg Эту картинку надо переделать или прорисовать заново следующим образом: 1. Вместо "Ямобуры (Япония)" должен быть текст "Аренда спецтехники" 2. Нужно указать следующие телефоны: 8(495)795-10-44, 8(925)542-14-76, ...Завершен11 лет назад
- $70
Ищу исполнителя для дизайна одностраничного сайта. Бюджет 70 долларов. У исполнителя должны быть в портфолио примеры сделанных лендингов.Завершен11 лет назад
Необходимо помочь с дизайном для слайдера. Набрать около 12 фотографий по определенным темам хорошего качества и разрешения и немного поработать с ними фотошопом?Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сейчас есть http://presentphoto.com.ua/ А вот что хочется http://thevoyageur.net При клике подписать на рассылку всплывает окно как на http://www.kinfolk.com/pompon-cakes/ при нажатии на Subscribe Текстовка Подпишись на свежие ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тематика сайта: строительные материалы и строительство Сайт будет на водрпрессе. Шаблон мы уже выбрали, но вполне можем и другой выбрать по вашей рекомендации. Вот шаблоны, которые нам понравились: http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/49404.html http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/45542.html ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать дизайн для посадочной страницы для фирмы, занимающейся "монтажом отопления" Предлагайте сроки и цены, а так же примеры сайтов.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
1. Нужен дизайн Лендинга. Структура страницы уже продумана, блоки определены, текст написан, есть предпочтения по цвету и примеры сайтов. Главное требование к макету - простой, стильный, работающий. 2. Дизайн ...Завершен11 лет назад