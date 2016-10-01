Дизайн для вордпресс блога

$130
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней,мобильная версия.

ТЗ уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

тема блога-путешествия,отдых

шапка-пляж,море,пальмы,в общем атмосфера долгожданного отдыха.

примеры сайтов:  euro-provodnik.ru/

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 140 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!

7 лет назад
berkut7
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$138
15 дней
Заказал дизайн сайта. Отличный дизайнер.Всё сделано качественно и в срок!Рекомендую!
Все на высшем уровне: ТЗ, оплата, коммуникация. Очень рад нашему сотрудничеству! Надеюсь на совместную работу в дальнейшем.
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