Дизайн для вордпресс блога

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней,мобильная версия.

ТЗ уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

тема блога-путешествия,отдых

шапка-пляж,море,пальмы,в общем атмосфера долгожданного отдыха.

примеры сайтов: euro-provodnik.ru/

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 140 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!