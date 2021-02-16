Дизайн главной страницы и страницы ивентов в Figma

Дизайн сайтовЗакрыт51 заявка1568 просмотров
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Необходимо сделать дизайн сайта на тему "Church". Дизайн не должен быть привязан к какой-либо регилии, а быть "общим/универсальным", чтобы можно было применить к сайту любой церкви.

Требования:

  • Макет в Figma.
  • Уникальный, современный дизайн
  • Макет сайта должен быть на англ. языке.
  • Использовать только бесплатные шрифты с google fonts.
  • Использовать только бесплатные картинки (свободная лицензия + возможность коммерческого использования).
Что нравиться:

https://w8.foxdsgn.com/vestry/

https://preview.themeforest.net/item/nativechurch-multi-purpose-wordpress-theme/full_screen_preview/7082446?_ga=2.5927923.1155985325.1613414707-1103980363.1593975223

https://church-event.vamtam.com/

Обязательные блоки:

Шапка состоит из: лого, меню, кнопки доната (можно сделать несколько вариаций, например, когда логотип слева, по центру или над меню)

Подвал сайта: контакты, соц. сети, копирайт, меню + можете добавить ещё какие-то подходящие блоки (также можно сделать несколько вариаций)

Обязательные блоки на главной странице (это лишь блоки которые обязательно должны быть, также необходимо добавлять блоки на свое усмотрение, например слайдеры и т.д)

** Здесь указана произвольная сортировка блоков, делайте на свое усмотрение, чтобы было уместно по дизайну

  • Блок ближайшего события (event)
  • Блок всех ближайших событий
  • Блок About US
  • Блок Our Services
  • Блок Our Blog
  • Блок Our Sermons
  • Блок Subscribe
  • Блок Testimonials
Обязательные блоки на странице Events/События (это лишь блоки которые обязательно должны быть, также необходимо добавлять блоки на свое усмотрение, например слайдеры и т.д)

** Здесь указана произвольная сортировка блоков, делайте на свое усмотрение, чтобы было уместно по дизайну

  • Название страницы
  • Хлебные крошки
  • Перечень ивентов
  • Карточка ивента состоит из названия, даты, места, цены(некоторые с ценой, некоторые free), кнопки регистрации
Указывайте в заяке цену, сроки, портфолио.
Figma
3 года назад
Serg__1
Сергей 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад