Дизайн главной страницы и страницы ивентов в Figma

Необходимо сделать дизайн сайта на тему "Church". Дизайн не должен быть привязан к какой-либо регилии, а быть "общим/универсальным", чтобы можно было применить к сайту любой церкви.

Требования:

Макет в Figma.

Уникальный, современный дизайн

Макет сайта должен быть на англ. языке.

Использовать только бесплатные шрифты с google fonts.

Использовать только бесплатные картинки (свободная лицензия + возможность коммерческого использования).

https://w8.foxdsgn.com/vestry/

https://preview.themeforest.net/item/nativechurch-multi-purpose-wordpress-theme/full_screen_preview/7082446?_ga=2.5927923.1155985325.1613414707-1103980363.1593975223

https://church-event.vamtam.com/

Обязательные блоки:

Шапка состоит из: лого, меню, кнопки доната (можно сделать несколько вариаций, например, когда логотип слева, по центру или над меню)

Подвал сайта: контакты, соц. сети, копирайт, меню + можете добавить ещё какие-то подходящие блоки (также можно сделать несколько вариаций)

Обязательные блоки на главной странице (это лишь блоки которые обязательно должны быть, также необходимо добавлять блоки на свое усмотрение, например слайдеры и т.д)

** Здесь указана произвольная сортировка блоков, делайте на свое усмотрение, чтобы было уместно по дизайну

Блок ближайшего события (event)

Блок всех ближайших событий

Блок About US

Блок Our Services

Блок Our Blog

Блок Our Sermons

Блок Subscribe

Блок Testimonials

(это лишь блоки которые обязательно должны быть, также необходимо добавлять блоки на свое усмотрение, например слайдеры и т.д)

** Здесь указана произвольная сортировка блоков, делайте на свое усмотрение, чтобы было уместно по дизайну

Название страницы

Хлебные крошки

Перечень ивентов

Карточка ивента состоит из названия, даты, места, цены(некоторые с ценой, некоторые free), кнопки регистрации

Указывайте в заяке цену, сроки, портфолио.