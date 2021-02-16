Дизайн главной страницы и страницы ивентов в Figma

Выполнить работы по сайту like2.by на Wordpress - Доделать главную страницу сайта (главный банер, работающие ссылки, банер на блог и галлерея товаров - Разбитие на категории (без дублирования похожих товаров) (Главных до 20 шт, второго уровня до ...
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Необходимо сделать дизайн сайта на тему "Church". Дизайн не должен быть привязан к какой-либо регилии, а быть "общим/универсальным", чтобы можно было применить к сайту любой церкви.
Требования:
- Макет в Figma.
- Уникальный, современный дизайн
- Макет сайта должен быть на англ. языке.
- Использовать только бесплатные шрифты с google fonts.
- Использовать только бесплатные картинки (свободная лицензия + возможность коммерческого использования).
https://w8.foxdsgn.com/vestry/
https://preview.themeforest.net/item/nativechurch-multi-purpose-wordpress-theme/full_screen_preview/7082446?_ga=2.5927923.1155985325.1613414707-1103980363.1593975223
https://church-event.vamtam.com/
Обязательные блоки:
Шапка состоит из: лого, меню, кнопки доната (можно сделать несколько вариаций, например, когда логотип слева, по центру или над меню)
Подвал сайта: контакты, соц. сети, копирайт, меню + можете добавить ещё какие-то подходящие блоки (также можно сделать несколько вариаций)
Обязательные блоки на главной странице (это лишь блоки которые обязательно должны быть, также необходимо добавлять блоки на свое усмотрение, например слайдеры и т.д)
** Здесь указана произвольная сортировка блоков, делайте на свое усмотрение, чтобы было уместно по дизайну
- Блок ближайшего события (event)
- Блок всех ближайших событий
- Блок About US
- Блок Our Services
- Блок Our Blog
- Блок Our Sermons
- Блок Subscribe
- Блок Testimonials
** Здесь указана произвольная сортировка блоков, делайте на свое усмотрение, чтобы было уместно по дизайну
- Название страницы
- Хлебные крошки
- Перечень ивентов
- Карточка ивента состоит из названия, даты, места, цены(некоторые с ценой, некоторые free), кнопки регистрации
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