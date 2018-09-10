Нужен макет письма для рассылки и его верстка. А если вы еще и текст напишите - цены Вам нет :-) Прошу показать Ваше портфолио по письмам! Ссылку на перчень всех работ присылать не нужно. ...
Дизайн и верстка веб страницы
Дизайн и верстка веб страницы – "о сервисе"
Сервис посвящен телемедицине. Непосредственно онлайнконтролю показаний человека. Их анализу и реагированию при плохих значениях. Само
описание сервиса вот здесь - https://boomstarter.ru/projects/898180/elenalife_-_kontrol_za_vashim_zdoroviem_i_vashih_blizkih
В дизайне необходимо рачкрыть
1. Бытьздоровым это круто
2. Контролироватьсвое здоровье – необходимо
3. Контролировать здоровье близкого человека – это помощьи забота
4. И все это очень легко и доступно
Формат дизайна – детский семейный рисунок
Цветовая гамма – цвет главной страницы
Верстка страницы
Стоимость - 2000рублей
Заявки фрилансеров
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