Дизайн и верстка веб страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок502 просмотра

Дизайн и верстка веб страницы – "о сервисе"

Сервис посвящен телемедицине. Непосредственно онлайнконтролю показаний человека. Их анализу и реагированию при плохих значениях. Само

описание сервиса вот здесь - https://boomstarter.ru/projects/898180/elenalife_-_kontrol_za_vashim_zdoroviem_i_vashih_blizkih

В дизайне необходимо рачкрыть

1.       Бытьздоровым это круто

2.       Контролироватьсвое здоровье – необходимо

3.      Контролировать здоровье близкого человека – это помощьи забота

4.      И все это очень легко и доступно

Формат дизайна – детский семейный рисунок

Цветовая гамма – цвет главной страницы

Верстка страницы

Стоимость  - 2000рублей

7 лет назад
guest_15287238561124
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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